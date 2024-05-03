الدوري الإيطالي: بولونيا يعود من تورينو بنقطة تقربه من دوري الأبطال

عاد بولونيا من ملعب تورينو بنقطة تقربه أكثر من حجز بطاقته لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في تاريخه، وذلك بالتعادل معه من دون أهداف الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونتيجة حصول إيطاليا على مقعد خامس في دوري الأبطال بحسب النظام الجديد للبطولة، بات حلم بولونيا بالمشاركة في المسابقة القارية الأم لأول مرة منذ تجربته الأولى والوحيدة موسم 1964-1965 قريباً من أن يتحقق رغم اكتفائه بالتعادل الثاني توالياً والرابع في آخر خمس مراحل.

ورفع فريق المدرب تياغو موتا رصيده الى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن أتالانتا السادس الذي ما زال يملك فرصة لأنه يتخلف عن روما الخامس بفارق نقطتين مع مباراة أقل من نادي العاصمة.

ويلعب أتالانتا الإثنين خارج أرضه ضد ساليرنيتانا الذي حُسِمَ هبوطه الى الدرجة الثانية، فيما يخوض روما مواجهة نارية الأحد على أرضه ضد يوفنتوس الثالث.