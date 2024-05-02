الصحة: إنشاء منصة “راقب” لإحكام الرقابة على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

أعلنت وزارة الصحة عن إنشاء وتفعيل منصة إلكترونية باسم (راقب) يتم خلالها الربط الآلي بين كافة الصيدليات الأهلية المرخص لها بصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في إطار حوكمة الرقابة على تداولها ومنع تكرار صرفها لذات المريض وحرصا على محاربة سوء استخدامها.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية بالوزارة الدكتور أحمد السعيد في تصريح صحفي اليوم الخميس أن إنشاء المنصة يأتي تنفيذا لقرار وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي رقم 469 لسنة 2023 الذي تضمن إنشاء نظام إلكتروني لهذا الربط بالتعاون والتنسيق بين قطاعي الرقابة الدوائية والصحة الرقمية لحوكمة صرف هذه المواد وتشديد الرقابة عليها.

وأفاد السعيد بأن إدارة تفتيش الأدوية تقوم عبر هذه المنصة بمراقبة صرف جميع الوصفات المحررة للمرضى والخاصة بالأدوية المذكورة كما تلزم جميع الصيدليات بتفعيل حسابها على هذا التطبيق وتزويده بجميع البيانات المطلوبة من وصفات وغيرها من المستندات في حال صرف الوصفات الطبية الخاصة بأدوية المؤثرات العقلية.

وأوضح أن الوزارة تهدف من ذلك للتأكد من منع تكرار صرف المؤثرات العقلية لذات المريض وإحكام سيطرتها على الكميات الواردة والمصروفة من القطاع الأهلي ورصد أي مخالفة وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيدلة وتداول الأدوية إلى الجهات القانونية.

وأكد حرص الوزارة على ضمان وصول الأدوية بكافة أنواعها وأشكالها الصيدلانية للمرضى بالشكل الصحيح والحد من سوء استخدامها وتحديدا أدوية المؤثرات العقلية لحماية صحة الأفراد وتعزيزا للصحة المجتمعية.