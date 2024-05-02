الهلال الأحمر الكويتي يطلق برنامجا إغاثيا طبيا للاجئين السوريين والفلسطينيين بالأردن

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الخميس برنامجا اغاثيا يهدف إلى تقديم الدعم الطبي للاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقب إطلاق البرنامج بحضور ممثل سفارة الكويت لدى الاردن المستشار ناصر المطيري إن البرنامج يوفر إجراء عمليات جراحية للاجئين السوريين والفلسطينيين بإشراف فريق طبي كويتي مكون من عدد الاطباء والاستشاريين بدعم من بيت التمويل الكويتي.

وأوضحت البرجس “أن هذه الحملة تقام للمرة الرابعة عبر إجراء عمليات جراحية تقدمها الجمعية بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني وبالشراكة مع المستشفى التخصصي في الاردن وتستهدف أكثر من 90 مريضا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن”.

وذكرت أن التعاون المميز مع الهلال الاحمر الأردني ممتد منذ أعوام لإنجاح الحملات الطبية لخدمة الفئات المستضعفة واللاجئين في الأردن مشيرة إلى أن عيادة الكويت بمقر الهلال الاحمر الأردني تقدم خدماتها الطبية لصالح اللاجئين منذ عام 2011 بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشادت البرجس بجهود الطاقم الطبي الكويتي المشرف على العمليات الجراحية والتي تشمل عددا من التخصصات الطبية الذي يحتاجها المرضى من اللاجئين السوريين والمستشفى التخصصي الذي قدم كافة التسهيلات الطبية اللازمة للفريق الطبي الكويتي.

من جانبه قال عضو الفريق الطبي استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور خالد الصبيح في كلمة مماثلة إن الفرق الطبية الكويتية بدأت بإجراء العمليات الجراحية ضمن تخصصات الجراحة عامة والانف والاذن والحنجرة وجراحة المسالك البولية وجراحة العيون لصالح اللاجئين السوريين في الاردن.

وأكد الصبيح أن هذه الحملة الطبية العلاجية تؤكد موقف دولة الكويت الداعم للأشقاء العرب ورسالتها الإنسانية في إغاثة المنكوبين حول العالم ومساهمة منها في تخفيف معاناتهم.

بدوره قال مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري إن الحملة الطبية في مراحلها السابقة أجرت ما يزيد عن 231 عملية جراحية للاجئين في الأردن.

وأضاف أن هذا يؤكد دور الكويت الإنساني في تخفيف معاناة اللاجئين وأثره الكبير في مساعدتهم والتخفيف من معاناتهم.