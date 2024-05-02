جانب من عرض حفل تخريج الدورة 107 المشتركة لضباط الصف والأفراد

الحرس الأميري يحتفل بتخريج الدورة 107 المشتركة لضباط الصف والأفراد

2 مايو، 2024
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احتفل الحرس الأميري برعاية وحضور آمر الحرس اللواء الركن بدر حماد اليوم الخميس بتخريج الدورة رقم (107) المشتركة لضباط الصف والأفراد ب(بمدرسة التدريب) والذين أنهوا فترة التدريب الأساسي بنجاح.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن مراسم حفل التخريج بدأت بمرور طابور العرض أمام المنصة الرئيسية ثم قدم الخريجون عرضا عسكريا للفصيل الصامت استعرضوا خلاله الفنون والقدرات العسكرية والقتال المتلاحم ومهاراتهم في مواكب حماية الشخصيات مما يبرز الاستعداد والتدريب الذي اكتسبوه خلال فترة دراستهم.

وأضاف البيان أنه بعد إعلان النتائج النهائية للطلبة وتلاوتهم للقسم القانوني قام راعي الحفل بتوزيع الشهادات والجوائز على الخريجين والمتفوقين وتمنى لهم التوفيق والنجاح وأن يترجموا ما تلقوه من علوم ودروس إلى واقع عملي في حياتهم العسكرية.

وحضر حفل التخريج عدد من الضباط في الحرس الأميري.

المصدر
كونا
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2 مايو، 2024
0 36 أقل من دقيقة

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