مركز العجيري: سماء الكويت تشهد ظواهر فلكية خلال الأسبوع الأول من مايو الحالي

قال مركز العجيري العلمي اليوم الخميس إن مجموعة من الظواهر الفلكية ستزين سماء الكويت خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أولى تلك الظواهر ستبدأ فجر يوم 4 مايو الجاري باقتران القمر مع كوكب زحل وإمكانية رؤيته بالعين المجردة فجرا وحتى اختفاء المشهد مع شروق الشمس.

وأشار البيان إلى أن القمر سيكون في اليوم التالي بحالة اقتران مع كوكب المريخ قبل شروق الشمس ويختفي مع شدة ضوء الشفق الصباحي.

وذكر أنه يمكن لمحبي علم الفلك خلال يومي 5 و 6 مايو الحالي رصد زخات من شهب إيتا (الدلويات) اذ يصل متوسط عدد الشهب إلى حوالي 30 شهابا في الساعة مضيفا أن أفضل وقت لمشاهدة هذه الشهب سيكون بعد منتصف الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدن.

وبين أن القمر سيقترن مع كوكب عطارد في السادس من شهر مايو الجاري عند الفجر ويمكن رصد الظاهرة بالعين المجردة حتى شروق الشمس.