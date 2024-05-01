الفريق الطبي الثاني “للجمعية الكويتية للاغاثة” يطلق حملة لدعم المنظومة الصحية بغزة

أطلق الفريق الطبي الكويتي الثاني التابع (للجمعية الكويتية للاغاثة) بدولة الكويت اليوم الأربعاء حملة إنسانية جديدة لدعم مجمع (ناصر الطبي) والمنظومة الصحية المنهارة بجميع مستشفيات قطاع غزة من شماله حتى رفح جنوبا.

جاء ذلك بعد جولة تفقدية قام بها الفريق الطبي الى مدينة (خانيونس) جنوب القطاع التي لحق بها دمار واسع بعد انسحاب جيش الاحتلال من عمق المدينة وأطرافها الغربية والشمالية والجنوبية.

وقال رئيس الفريق الطبي الكويتي عمر الثويني في تصريح صحفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه “تمت زيارة مجمع (ناصر الطبي) للوقوف على أهم احتياجاته وإطلاق حملة تبرعات لدعم المنظومة الصحية في غزة تتضمن توفير أجهزة طبية وإعادة تشغيل العيادات والمراكز والاقسام داخل المستشفيات سواء في المناطق الشمالية او الوسطي او جنوبية”.

وأضاف انه “منذ ساعات الصباح الاولى تم توزيع الأطباء المشاركين في الفريق الطبي بكافة تخصصاتهم في المستشفى (الأوروبي) ومستشفى (الكويت التخصصي) وقاموا على الفور بمباشرة إجراء عمليات وفحوصات لمئات المرضى والجرحى الفلسطينيين”.

وأشار الثويني إلى أنه “تم استقبال القافلة الثانية في معبر (كرم أبو سالم) التجاري بقطاع غزة التي وصلت عبر السفينة الثانية الى ميناء (العريش) المصري”.

وأوضح أنه تم تسلم سبع شاحنات تزن قرابة ال950 طنا وتحتوي على مواد طبية وسلال للأطفال وأدوات نظافة لتوزيعها على آلاف النازحين الفلسطينيين.

ووصل الفريق الطبي الكويتي الثاني امس الثلاثاء عبر معبر (رفح) البري ويتكون من 17 شخصا و14 من الكادر الطبي الكويتي الوطني ما بين استشاري واختصاصي وممرض في عدد من التخصصات الطبية والجراحية الدقيقة والملحة إضافة الى المسؤول عن الفريق ومنسقين إغاثيين اثنين.