وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

وزير الصحة يصدر قرارا بتحديد لائحة أسعار 228 دواءً ومستحضرا طبيا

1 مايو، 2024
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أصدر وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي قرارًا وزاريًّا بتحديد لائحة أسعار 228 دواءً ومستحضرا طبيا في دولة الكويت بناءً على توصية لجنة تسعير الأدوية في وزارة الصحة، وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

وتضمن القرار اعتماد التعديلات على 10 من الأدوية والمستحضرات الصيدلانيّة في قائمة الأدوية المرفقة مع القرار، على أن تضاف قائمة الأسعار والتعدلات على قائمة الأدوية المرفقة مع القرار، إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023.

ويأتي القرار الوزاري في إطار المراجعة الدورية لأسعار الأدوية، واستكمالاً لمراحل تطبيق خفض أسعار الأدوية، بناء على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بتسعير الأدوية والمكملات الغذائية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018

المصدر
وزارة الصحة
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1 مايو، 2024
0 37 أقل من دقيقة

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