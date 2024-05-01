سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى الرئيس المصري

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية لأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظه الله رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،، إنه ليسرنا ونحن نغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد زيارة دولة، أن نعرب لفخامتكم عن بالغ الشكر وعميق الامتنان؛ لما قوبلنا به وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة استقبال وحسن وفادة وكرم ضيافة، عكست خالص مودتكم وفائق تقديركم، وعبرت عما يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروابط وثيقة ممتدة عبر عقود طويلة من الزمن.

ونؤكد أن هذه الزيارة تعزز التعاون المثمر البناء بين بلدينا الشقيقين، وتجسد حرصنا على الارتقاء به في شتى المجالات، بما يخدم مصالح بلدينا المشتركة، ويحقق آمال شعبينا الكريمين وتطلعاتهما.

كما أود أن أعبر لفخامتكم عن أسمى معاني الشكر والثناء على منحي (قلادة النيل)، مؤكدا اعتزازي بهذا الوسام الرفيع، مثمنا هذه البادرة الكريمة من لدن فخامتكم؛ لما تحمله من معاني المودة الصادقة والتقدير الأخوي الذي نبادلكم إياهما.

ونغتنم هذه الفرصة لنعرب عن أطيب تمنياتنا لفخامتكم بموفور الصحة وتمام العافية والتوفيق، ودوام الرفعة والتقدم والازدهار لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في ظل قيادتكم الرشيدة.

وتقبلوا فخامتكم خالص التقدير،،، مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت”.