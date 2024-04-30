جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقدم 75 ألف وجبة ساخنة للقطاع الصحي في غزة

قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء بتوزيع 75 الف وجبة ساخنة للقطاع الصحي وطرود غذائية ولحوم في كافة مناطق قطاع غزة دعما لصمود الشعب الفلسطيني.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة (وافا) للتنمية وبناء القدرات في فلسطين والمنفذة للمشروع الاغاثي محيسن عطاونة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه تم في هذا السياق توزيع 75 ألف وجبة ساخنة في قطاع غزة بينها وجبات وزعت على الأطباء والعاملين في المستشفيات بغزة ومن بينها (المستشفى الكويتي) في رفح و(مجمع ناصر) و(المستشفى الأوروبي) في (خانيونس) ومستشفى (شهداء الأقصى) وسط القطاع.

وأكد عطاونة أن توزيع الوجبات الساخنة على الأطباء سيستمر على مدار شهر كامل وذلك بسبب النقص الحاد في الغذاء نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة إضافة الى توزيع الوجبات الساخنة والطرود الغذائية واللحوم في المناطق المحاصرة شمال القطاع.

وأفاد بأنه تم توزيع 22 ألف طن من اللحوم على شمال قطاع غزة و10 آلاف طرد غذائي على كافة المحافظات فضلا عن تقديم آلاف الأطنان من الأدوية والأجهزة الطبية للمستشفيات.

وكانت مؤسسة (وافا) وبالتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي قدمت وجبات (افطار صائم) طيلة شهر رمضان المبارك هذا العام.