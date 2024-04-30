سمو أمير البلاد يصل إلى جمهورية مصر العربية في زيارة دولة

سمو أمير البلاد يصل إلى جمهورية مصر العربية في زيارة دولة

بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم إلى العاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك في زيارة دولة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لسموه رعاه الله برئاسة معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو احمد سميح طلعت.

كما كان في استقبال سموه حفظه الله سعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية غانم صقر الغانم ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال خالد المطيري.

هذا ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.