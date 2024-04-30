سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يصل إلى جمهورية مصر العربية في زيارة دولة

30 أبريل، 2024
0 39 دقيقة واحدة

بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم إلى العاصمة القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة وذلك في زيارة دولة.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لسموه رعاه الله برئاسة معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو احمد سميح طلعت.

كما كان في استقبال سموه حفظه الله سعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية غانم صقر الغانم ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال خالد المطيري.

هذا ويرافق سموه رعاه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
الوسوم
30 أبريل، 2024
0 39 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

ديوان المحاسبة يحقق نحو 150 مليون دينار وفورا على المال العام في السنة المالية 2023/2022

30 أبريل، 2024

بلدية الكويت تطلق حملة “رخص إعلانك” بداية مايو المقبل في جميع المحافظات

30 أبريل، 2024

الرئاسة المصرية: زيارة سمو أمير الكويت فصل جديد من المستوى المتميز للعلاقات الثنائية

30 أبريل، 2024

البلدية تزيل 5 محميات خاصة مقامة على اراضي الدولة على طريق السالمي غرب البلاد

30 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى