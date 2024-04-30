مركز صباح الأحمد للموهبة يوقع اتفاقية تعاون مع جامعة إيسادي الإسبانية لتنمية مهارات الشباب في مجال الابتكارات العلمية والتكنولوجية

وقع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، اتفاقية مع جامعة إيسادي الإسبانية العريقة اليوم الاثنين (29 أبريل 2024) تعنى بالتعاون الثنائي لتنمية مهارات الطلبة والشباب في الكويت من أعمار بين 7 و35 عاماً في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي ورعاية إبداعاتهم ومبادراتهم في مختلف تلك المجالات.

وقال المدير العام للمركز ندا الديحاني، في تصريح صحفي عقب توقيعه الاتفاقية مع مدير جامعة (إيسادي) البروفيسور جوزيف فرانش بوليتش، الذي يزور البلاد خصوصا لتوقيع الاتفاقية، إن مركز صباح الأحمد للموهبة حريص على فتح جسور التعاون وتبادل الخبرات وتنوع البرامج مع كبريات الجامعات والمؤسسات التعليمية في العالم بهدف رعاية أبنائنا الطلبة والشباب وصقل ابتكاراتهم التكنولوجية والعلمية.

وذكر الديحاني أن الاتفاقية تعنى كذلك بنشر ثقافة الابتكار والتطوير التكنولوجي لدى أبنائنا الكويتيين وتكامل تفكيرهم الإبداعي والابتكاري وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجالات التكنولوجيا والعلوم والبحث العلمي وتعزيز ثقافة الإبداع لديهم.

وبيّن أن الاتفاقية تختص أيضاً بدعم المبدعين والموهوبين والمبتكرين الكويتيين ذوي التأثير على القطاعات العلمية والتكنولوجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وسيتم بمقتضاها أيضاً تقديم برامج ودورات تدريبية وأنشطة علمية ومسابقات محلية ودولية وتقديم محاضرات متخصصة.

وأضاف الديحاني أن اختيار جامعة (إيسادي) المرموقة عالميا لم يأت من فراغ إذ تتميز بتقدمها عالميا في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي وهي مصنفة من بين أفضل الجامعات في العالم ولها تجربتها التعليمية الدولية عالية الجودة والمبتكرة والمتمحورة حول التنمية المتكاملة.

وذكر أنه تم الاعتراف ببرنامج الماجستير في إدارة الأعمال للجامعة من “فاينانشال تايمز” وتصنيفها في المرتبة الـ 17 كأفضل برنامج في العالم وفي المرتبة الـ 6 كأفضل برنامج خارج الولايات المتحدة والمرتبة التاسعة للطلبة الدوليين.

وأشار الديحاني إلى أن الجامعة تتميز كذلك بوجود مختبرات متخصصة في الابتكار وطرق التدريب لديها متنوعة وحديثة، ويعود تاريخ إنشاء هذه الجامعة إلى العام 1958 مما أعطاها الخبرة لأكثر من ستين عاماً من التطور والارتقاء.

من جانبه أعرب البرفسور بوليتش عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، “والتي تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب في الكويت، وهي تتماشى تماماً مع إحدى ركائزنا، المتمثلة بريادة الأعمال، خصوصاً أن جامعتنا تعتبر علامة مرجعية دولية بهذا الشأن، من خلال نظام صارم وبرنامج بحثي متخصص، ونموذج تعليمي حائز جوائز عالمية، وحرصها على دعم رواد الأعمال”.

وقال بوليتش إن من شأن هذه الاتفاقية أن تثري وتعزز العلاقات بين مملكة إسبانيا ودولة الكويت الصديقة، وهي بمنزلة جسرعلمي ثقافي بينهما “إذ نسعى جميعاً جاهدين في الجامعة والمركز لأن نصبح شركاء دائمين لدعم وتعليم الأفراد والمنظمات، من خلال منهجيات التعلم المبتكرة لدينا، وتقنياتنا المتطورة والتدريب القائم لدينا” مشيرا إلى حرص جامعة إيسادي على تعزيز المواهب والمؤسسات وتدريبها على يد رواد أعمال ومبتكرين عالميين وصولا إلى تبادل العلم والمعرفة وثقافة الابتكار بين الجانبين.