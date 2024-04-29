منتخبا الكويت للسباحة والمبارزة يحصدان 9 ميداليات متنوعة في منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بالإمارات

حصد منتخبا الكويت للسباحة والمبارزة اليوم الإثنين تسع ميداليات ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب المقامة في الإمارات حتى الثاني من مايو المقبل.

وأحرز منتخب السباحة ست ميداليات منها (ثلاث ذهبيات) جاءت من نصيب حسن الصعيليك ومحمد زبيد في سباق (50 مترا فراشة) وحمد الغيث في سباق (400 متر حرة) في حين حقق سعود العنزي الميدالية الفضية في سباق (50 مترا فراشة) وعبدالله السلطان ميدالية مماثلة في سباق (200 متر ظهر) وأضاف الصعيليك الميدالية البرونزية في سباق (100 متر حرة).

وفي لعبة المبارزة تمكن اللاعب علي النكاس واللاعبتان فرح الرشيدي وسحر العميري من تحقيق ثلاث ميداليات برونزية في منافسات أسلحة (ايبيه) و(فلورية) و(سابر) على التوالي.

وانطلقت دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في 16 أبريل الجاري بمشاركة 3500 لاعب ولاعبة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشهد الدورة منافسات في ألعاب كرة القدم والسباحة والجودو والملاكمة والدراجات الهوائية مسابقة (المسار) والشراع والجوجيتسو والغولف والكرة الطائرة.

كما تشهد منافسات في ألعاب القوى وكرة الطاولة والرياضات الإلكترونية وألعاب القوى لأصحاب الهمم والبلياردو وكرة اليد وكرة السلة (3×3)والكاراتيه والشطرنج وقفز الحواجز والقوس والسهم والترايثلون والمبارزة والريشة الطائرة والتايكوندو.