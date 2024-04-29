جانب من المباحثات

وزير المالية يبحث مع نظيره السعودي بالرياض تعزيز التعاون في المجالات المالية والاستثمارية

29 أبريل، 2024
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بحث وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي الدكتور أنور المضف مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الاثنين سبل تعزيز مسيرة التعاون الثنائي لاسيما في المجالات المالية والاقتصادية.

وذكرت وزارة المالية الكويتية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع الوزيرين على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والتي تقام حاليا في العاصمة (الرياض).

وأفاد البيان بأنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في إطار العلاقة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال الاستثماري والتنموي.

المصدر
كونا
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29 أبريل، 2024
0 65 أقل من دقيقة

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