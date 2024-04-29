النائب العام يصدر قرارًا بتعديل مسمى نيابة العاصمة إلى “نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”

النائب العام يصدر قرارًا بتعديل مسمى نيابة العاصمة إلى “نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين”

أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران، اليوم الإثنين، قراراً بتعديل مسمى نيابة العاصمة إلى «نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، وعهد إليها باختصاص التحقيق والتصرف في الجرائم الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقالت النيابة العامة إن هذا القرار يأتي اتساقاً مع جهود دولة الكويت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ووضع التزامات دولة الكويت في هذا الشأن موضوع التنفيذ.