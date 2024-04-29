نائب رئيس الحرس الوطني: حريصون على تقديم كل الدعم لرجال الحرس لحفظ أمن الوطن واستقراره

أكد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح حرص القيادة على تقديم كل الدعم لرجال الحرس الوطني تقديرا للدور الذي يقومون به في الدفاع والأمن بالتعاون مع رجال الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام لحفظ أمن الوطن واستقراره تحت ظل القيادة الحكيمة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الحرس الوطني عقب قيام الشيخ فيصل النواف بجولة تفقدية اليوم الاثنين في محطة إرسال (كبد) التي يقوم بتأمينها رجال الحرس الوطني من كتيبة حماية المنشآت الأولى في لواء الحماية الثاني.

ونقل الشيخ فيصل النواف إلى القوة المكلفة بالتأمين تحيات وتقدير سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أداء المهام المناطة بهم.

وأشاد بجهودهم في تأمين المواقع الحيوية وحثهم على اليقظة والانتباه والالتزام بالواجبات والمهام المناطة بهم ورسم صورة مشرفة تعكس انتسابهم للحرس الوطني.

نائب رئيس الحرس الوطني يقوم بجولة تفقدية في محطة إرسال كبد التي يقوم بتأمينها رجال الحرس الوطني