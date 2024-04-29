إعلان بنك برقان “وين العيادي… مدّوا الأيادي” يعزّز ثقافة الادخار ويحصد مشاهدات وتفاعلاً كبيراً خلال عروض مسرحية “أبراكدابرا 2” 

أطلق بنك برقان بعيد الفطر السعيد إعلان “وين العيادي… مدّوا الأيادي” بصوت الفنان الموهوب بدر الشعيبي ومجموعة مميّزة من الأطفال، وذلك خلال عروض مسرحية “أبرا كدابرا 2″، حيث شهد تفاعلاً لافتاً من الجمهور وحصد عدداً كبيراً من المشاهدات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وعكس الإعلان أهم وأجمل لحظات العيد بين الأهل والأصدقاء، كما سلط الضوء على أهمية الاعتزاز بالقيم والتقاليد العائلية في هذه المناسبات السعيدة، وأن العيد ليس مقتصراً فقط على توزيع العيادي وإنما يعكس المعنى الحقيقي للتواصل مع الأحباء ومشاركتهم الفرحة وتهنئتهم لبعضهم.

مدير أول – الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة حسين النجادة

وفي هذه المناسبة، صرحت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: “سعداء جداً بالنجاح الكبير والمشاهدات العالية التي حققها إعلان “وين العيادي… مدّوا الأيادي”، حيث حرصنا من خلال هذا العمل على إبراز المعنى الحقيقي للعيد، إذ إنه لا يقتصر على توزيع العيادي على الأطفال فقط، بل يشمل الفرحة بلمّة الأهل والأصدقاء والتمسك بالعادات والتقاليد. كما إن الإعلان يهدف أيضاً إلى تشجيع الأطفال والأهل على ثقافة الادخار وتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع تماشياً مع الحملة التوعوية المصرفية لنكن على دراية”.

لقطات من إعلان بنك برقان في عيد الفطر “وين العيادي… مدّوا الأيادي”، بصوت الفنان الموهوب بدر الشعيبي

وتابعت النجادة: “انطلاقاً من برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، يستمرّ بنك برقان بدعم الطاقات الشبابية من خلال دعمه ورعايته لمسرحية أبرا كدابرا 2 بعد النجاح منقطع النظير بالجزء الأول منها التي فاق عدد عروضها الـ 104 عروض، كما شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً. ومازالت المسرحية بنسختها الثانية مستمرة في عروضها نظراً للإقبال الجماهيري اللافت منذ بداية عرضها الأول خلال عيد الفطر السعيد، وسوف تستمر عروضها حتى عيد الأضحى. اليوم أصبحت شركة ترند برودكشن، التي أنتجت المسرحية بنسختيها، وجميع القائمين عليها من فنانين شباب وفريق عمل، شركاء نجاح لعدة أعمال لاقت صدى واستحساناً كبيرين”.

الإنتاج المسرحي الأضخم “أبرا كدابرا 2” الذي شارك بنك برقان في رعايته

من جهته، قال الفنان ومخرج مسرحية “أبرا كدابرا 2” بدر الشعيبي: “فخور جداً بنجاح سلسلة من الأعمال الفنية التي قمنا بتنفيذها بالتعاون مع بنك برقان، ونتقدّم بخالص الشكر من البنك على منحنا هذه الثقة ودعمه الكبير للشباب الكويتي وإيمانه بمواهبنا”.

وأضاف “سعيد للغاية بنجاح إعلان عيد الفطر وين العيادي الذي لاقى تفاعلاً كبيراً بين الأطفال والكبار لما يحمله من معانٍ جميلة وكلمات خفيفة على مسامعهم بما يعكس أجواء وفرحة العيد، أما بالنسبة لمسرحية أبرا كدابرا 2 فإن تجهيزات المسرحية تجعل منها أضخم إنتاجاً مسرحياً لعام 2024، سواء على مستوى الفكرة والتنفيذ، إخراج الإعلانات الترويجية، أو تصميم المسرح بأسلوب غير مسبوق، وسط أجواء تُشعر الجمهور بمتعة المشاهدة وكأنهم في مسارح عالمية ذات تجهيزات عالية المستوى”.

لقطات من الإنتاج المسرحي الأضخم “أبرا كدابرا 2”

واختتم قائلاً: “يملؤني الفرح بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب الموهوبين على مسرح صالة الدعية. ولأول مرة يتم تقديم عرض مسرحي مترجم باللغة الإنكليزية، كما تتوافر خدمة الترجمة إلى لغة الإشارة للجمهور من فئة الصم والبكم”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل دعم وتقديم أعمال فنية فريدة من نوعها ذات رسائل هادفة، حيث إنه يسعى دائماً لتعزيز الفنون والثقافة بالمجتمع الكويتي انطلاقاً من برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية إلى جانب دعمه المستمر للشباب الكويتي، وخصوصاً المواهب الطموحة في مختلف المجالات.