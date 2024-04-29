الهلال الأحمر: تقديم مساعدات إغاثية إلى 400 شخص في أرمينيا

الهلال الأحمر: تقديم مساعدات إغاثية إلى 400 شخص في أرمينيا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنها قدمت اليوم الاثنين مساعدات إغاثية إلى 400 شخص في مدينة (سيفان) شمالي أرمينيا.

وأوضح رئيس الفريق الميداني للجمعية خالد المطيري في اتصال مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن توزيع المساعدات يأتي ضمن حملة (الهلال الأحمر الكويتي) الإغاثية لمساعدة محتاجين ونازحين من إقليم (ناغورنو كارباخ).

وذكر المطيري أنه تم توزيع طرود غذائية تكفي الأسرة الواحدة المكونة من خمس أفراد مدة شهر إضافة إلى توزيع بطانيات وسخانات ومدافئ ومستلزمات للتنظيف.

وأكد حرص جمعية الهلال الأحمر الكويتي على إيصال المساعدات الإنسانية يدا بيد في مختلف المناطق الأرمينية بالتعاون مع الصليب الأحمر الأرميني.

وأعرب عن أمله في أن تساهم حملة الجمعية في تخفيف معاناة مئات المحتاجين والنازحين لا سيما أن الحملة تستهدف بالمقام الأول كبار السن والفئات الأكثر ضعفا.

وأكد المطيري أن الجمعية تنفذ واجبها الإنساني لإغاثة المنكوبين تجسيدا لحرص دولة الكويت المستمر على عون المحتاجين في مختلف بقاع الأرض.

وأعرب عدد من أفراد الأسر المستفيدة من المساعدات لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عن خالص شكرهم لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة ومساندتهم في محنتهم.

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي أطلقت الأول من أمس السبت حملة مساعدات إنسانية لمساعدة أكثر من 1500 شخص من المحتاجين في مختلف المناطق في أرمينيا.

جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقدم مساعدات إغاثية إلى 400 شخص في شمالي أرمينيا

جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقدم مساعدات إغاثية إلى 400 شخص في شمالي أرمينيا