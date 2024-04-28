الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني

الرئيس السوري يبحث مع وزير الخارجية البحريني جهود استضافة البحرين للقمة العربية الـ33

28 أبريل، 2024
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بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاحد مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني تحضيرات وجهود البحرين لاستضافة القمة العربية الـ33 إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري الزياني في قصر المهاجرين بدمشق بمناسبة الزيارة التي يقوم بها لسوريا ضمن جولة في الدول العربية.

وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) إن الرئيس السوري اشاد باستضافة “البحرين لأعمال القمة العربية الـ33 في مايو المقبل برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة” معربا عن ثقته في “نجاح القمة وتحقيق أهداف وتطلعات قادة الدول العربية لترسيخ التضامن العربي وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل وحماية الأمن القومي العربي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن العربي”.

وذكرت الوكالة في بيان منفصل أن الزياني بحث مع وزير الخارجية والمغتربين في سوريا فيصل المقداد مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أشمل لخدمة المصالح المتبادلة إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية الراهنة والحرب على قطاع غزة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وناقش الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد القمة وبرنامج عملها والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماع قادةالدول العربية.

المصدر
وكالات
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28 أبريل، 2024
0 69 دقيقة واحدة

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