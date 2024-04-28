سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها: “بسم الله الرحمن الرحيم خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد ،،، يطيب لنا ونحن نغادر أرض الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بعد حضور الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) أن نعرب لكم عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان لما حظينا به وأعضاء الوفد المرافق من حسن وفادة وكرم ضيافة وحفاوة أصيلة نابعة من سجاياكم معبرة عن عمق الروابط التاريخية ووشائج الأخوة الوثيقة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين.

ونؤكد أن استضافة بلدكم الشقيق لهذا المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة دولية واسعة جاء ترسيخا لدوره الريادي والثقة الدولية التي يحظى بها وتجسيدا لحرصه على تعزيز آفاق التعاون الدولي وتحفيز كافة الجهود المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحديات العالمية الراهنة مشيدين بكل التقدير بما بذل من جهود واضحة وعمل دؤوب وتنظيم متميز للوصول بهذا المنتدى إلى مراتب النجاح.

وندعو الله (عز وجل) أن يحفظكم – أخي العزيز – ويمتعكم بموفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ويديم عليها الرفعة والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.

وتقبلوا خالص التقدير”.

مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.