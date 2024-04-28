سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد ترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد ترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اليوم وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) والذي عقد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقد رافق سموه رعاه الله وفد رسمي ضم كلا من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.