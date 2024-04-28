سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يعود إلى أرض الوطن بعد ترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

28 أبريل، 2024
0 78 أقل من دقيقة

بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء اليوم وذلك بعد أن ترأس سموه وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) والذي عقد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقد رافق سموه رعاه الله وفد رسمي ضم كلا من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
الوسوم
28 أبريل، 2024
0 78 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى ولي العهد السعودي

28 أبريل، 2024

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين

28 أبريل، 2024

سمو أمير البلاد يغادر السعودية بعد ترؤس سموه وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

28 أبريل، 2024

سمو أمير البلاد يستقبل ولي العهد السعودي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

28 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى