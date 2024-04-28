حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل دولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

28 أبريل، 2024
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استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عصر اليوم دولة الرئيس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق والوفد المرافق على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
كونا
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28 أبريل، 2024
0 71 أقل من دقيقة

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