“زين”: تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لقيادة مسيرة التحوّل الرقمي

أعلنت زين عن رعايتها الحصرية للجلسة المُثرية التي قدّمها خبير الذكاء الاصطناعي محمد جودت (المعروف باسم مو جودت) بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، والتي ناقش فيها الإمكانات الهائلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيف ستعيد تشكيل بيئة الأعمال والمنظومة الاقتصادية في المجتمع.

وشهدت الجلسة حضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين بدر ناصر الخرافي، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت نواف الغربللي، ومدير عام معهـد الدراســات المصـرفيـة رنا النيباري، ونخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين والقياديين من القطاع الخاص.

خلال الجلسة، تحدّث محمد جودت عن الإمكانات الهائلة التي تمتلكها تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، وكيف بإمكان الأفراد والمؤسسات إعادة تشكيل مُستقبلهم والعالم من حولهم من خلال توظيف مثل هذه التقنيات الثورية، كما تطرّق إلى الآثار التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي على التكنولوجيا، والمجتمع، والاقتصاد، وكيف ستُحدث تقنياته تحولاتٍ كبيرة في بيئة الأعمال.

زين شاركت في الجلسة الحوارية حول آثار الذكاء الاصطناعي على بيئة الأعمال

وعلى هامش الحفل، تم استضافة جلسة حوارية خاصة شارك فيها الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زين الكويت دعيج العود، ومدير قسم تحليلات البيانات المتقدمة في بنك بوبيان جنان بن سلامة، والمدير التنفيذي لعمليات تكنولوجيا المعلومات ومجموعة تقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني يوسف القطيفي، الذين حاوروا محمد جودت حول آثار الذكاء الاصطناعي على مختلف الصناعات وبالأخص القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات، كما تم التطرّق لعدد من المواضيع الهامة مثل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وأهمية الاستثمار في بنية تحتية قوية للبيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني لإطلاق العنان لكامل قدرات الذكاء الاصطناعي.

ويمتلك محمد جودت خبراتٍ وتجارب غنية في قطاع التكنولوجيا لأكثر من 30 عاماً، أبرزها تولّيه سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للأعمال في شركة Google X للبحوث والتطوير والابتكار، وهو مؤلف ثلاث كتب الأكثر مبيعاً، وصاحب البودكاست الشهير Slo Mo، ويناقش بشكلٍ دوري المواضيع المُتعلّقة بالذكاء الاصطناعي وتأثيرها الكبير على تطوير الأعمال والمجتمعات حول العالم.

وبكونها مزوّداً رائداً للخدمات الرقمية، تؤمن زين بأهمية تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي لقيادة مسيرة التحوّل الرقمي وتعزيز الابتكار الرقمي، حيث قامت مؤخّراً بالإعلان عن تعاونها مع شريكها العالمي هواوي لتأسيس مركز لتميّز الذكاء الاصطناعي، بهدف الدفع بالخدمات المُبتكرة المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس 5G.

يمتلك محمد جودت خبرات واسعة في الذكاء الاصطناعي

وتسعى زين لتعزيز جهودها للدفع بالخدمات المُبتكرة المُعزّزة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة شبكات 5.5G، حيث تؤمن الشركة بالدور المحوري الذي تلعبه تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي في تحويل شبكات الاتصالات عبر تحسين الأداء والجودة والعمليات والصيانة وترشيد الاستهلاك والتحليلات وغيرها.