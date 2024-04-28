سمو أمير البلاد يصل إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) والمزمع عقده في مدينة الرياض خلال الفترة من 28 وحتى 29 أبريل الحالي.

وكان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح وأعضاء السفارة.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.