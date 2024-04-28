بنك الخليج ينشر فيديو توعوي لفئة الصم والبكم

نشر بنك الخليج فيديو توعوي لذوي الاحتياجات الخاصة، لحمايتهم من مخاطر الاحتيال الإلكتروني، وذلك ضمن جهوده المتواصلة لدعم حملة ” لنكن على دراية، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.

وحظي الفيديو بنسب مشاهدات مرتفعة، لما يتضمنه من محتوى توعوي هادف، لفئة الصم والبكم، يحذرهم خلاله من مشاركة بياناتهم مع الآخرين، وعدم التفاعل مع الرسائل المجهولة، التي تستهدف سرقة البيانات والمعلومات المصرفية.

على صعيد متصل، وفي إطار جهوده لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، ومساعيه المتواصلة لمواكبة متطلبات بنك الكويت المركزي، يوفر بنك الخليج خدمات الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة داخل فروع لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يوفر البنك جهاز أيباد داخل كل فرع من الفروع المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، يتم من خلالها التواصل المباشر عبر مكالمات فيديو مع مركز اتصال الشركة المزودة للخدمة، ليتم الرد علي العميل من خلال موظف محترف في لغة الإشارة، يقوم بترجمة احتياجات العميل لموظف البنك داخل الفرع والعكس.

وانطلاقاً من التزامه بتعزيز الشمول المالي، يوفر البنك الخدمات للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال 6 أفرع، موزعة ضمن محافظات الكويت الستة، لجعل تجربة العميل المميزة داخل فروعنا المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة أكثر تميزاً، ولضمان سرعة انجاز معاملات المراجعين بكل سهولة ويسر في كل الأوقات”.

وذكر أن فروع بنك الخليج المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتميّز بسهولة دخولها للأشخاص، الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، إضافة إلى تصاميمها الواسعة التي لا تعوق حركة الكرسي، كما تتميز مكائن السحب الآلي بسهولة استخدامها من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم وضعها على ارتفاعات مناسبة، وتزويدها بلوحة مفاتيح بنظام “برايل” للمكفوفين، وبسماعات للإرشادات الصوتية مع تعليمات سمعية حول كيفية إجراء كل معاملة، وتوجد هذه المكائن في غرف زجاجية خاصة لتوفير الخصوصية لكل مستخدم.

ويحرص بنك الخليج على الوفاء بمسؤولياته في دعم حملة “لنكن على دراية ” لتحقيق أهدافها المنشودة بنشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها، من خلال نشر المواد التوعوية في كافة الوسائل والقنوات المتاحة، سواء عبر قنوات التواصل الاجتماعي، أو وسائل الاعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف.

ويشارك البنك بشكل فاعل في مختلف الموضوعات التي تبنتها الحملة، في ومقدمتها التوعية بحقوق العملاء عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية من ناحية، وزيادة محاولات الاحتيال التي يتعرض لها العملاء من ناحية أخرى.

كما يواصل التوعية بالمبادئ الرئيسية الواردة في دليل حماية العملاء الصادر عن بنك الكويت المركزي، ودوره في تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي وإقامة علاقة متوازنة ما بين البنوك وعملائها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها.