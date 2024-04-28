سمو أمير البلاد يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

سمو أمير البلاد يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) والذي سيعقد في مدينة الرياض.

وقد كان في وداع سموه على أرض المطار معالي نائب الأمير الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتصريف العاجل من الأمور ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور علي المضف ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

سمو أمير البلاد يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

سمو أمير البلاد يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

سمو أمير البلاد يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد دولة الكويت في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض