مجلس إدارة جمعية انجاز الكويتية يدعو لعقد الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء

يسر مجلس إدارة جمعية انجاز الكويتية دعوة السادة الاعضاء لحضور الجمعية العمومية العادية المزمع عقدها في يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 في تمام الساعة الرابعة عصرا في مبنى شركة زين للاتصالات – قاعة زينك وذلك لمناقشة و اعتماد جدول الاعمال التالي:

مناقشة واقرار تقرير مجلس الادارة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 30/06/2022 ، 30/06/2023. مناقشة البيانات المالية الختامية للسنتين الماليتين المنتهيتين في30/06/2022 ، 30/06/2023. مناقشة مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية 2023/2024 تعيين او اعادة تعيين مراقب الحسابات. انتخاب اعضاء مجلس الادارة للسنتين المقبلتين. ما يستجد من اعمال.