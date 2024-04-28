مؤسسة البترول الكويتية

مؤسسة البترول الكويتية تعلن أسعار الغاز المسال لشهر مايو المقبل

28 أبريل، 2024
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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد الأسعار الجديدة لغازي البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر مايو المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع بـ580دولارا أمريكيا خلال مايو المقبل في حين سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ585 دولارا.

ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.

المصدر
كونا
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28 أبريل، 2024
0 109 أقل من دقيقة

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