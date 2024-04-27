16 ميدالية متنوعة للكويت بالكاراتيه والسباحة والطاولة والقوس و”الإلكترونية” بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب

حققت الكويت 16 ميدالية متنوعة اليوم السبت في العاب الكاراتيه والسباحة والطاولة والقوس والالعاب الالكترونية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والتي انطلقت منذ 16 ابريل الجاري وتستمر حتى 2 مايو المقبل في الامارات.

وفي الكاراتيه حقق الذهبية كل من علي العجمي وموسى المطيري لوزن تحت 55 كجم وتولاي أحمد (فوق 66) فيما حققت ملاك الشمري الفضية (تحت 53) وحقق البرونزية كل من تركي الابراهيم (فوق 76) ومنى القطان (تحت 48) وسلمان الحربي (تحت 76) وفهد العازمي (تحت 61) وزينب الكندري (تحت 66) وحنين فاخر (تحت 59).

وعلى مجمع أبوظبي للرياضات البحرية افتتح منتخب الكويت للسباحة رصيده من الميداليات بتحقيق 3 ميداليات متنوعة (1 ذهبية و2 برونزية) حيث أحرز السباح حمد الغيث الذهبية في سباق 800م حرة لمرحلة 14-15 سنة فيما حقق البرونزية كل من صبا سلطان بسباق 800م حرة لمرحلة 17-18 سنة وحسن اشكناني في سباق 800م حرة لمرحلة 16-17 سنة.

وتمكن منتخب الكويت لكرة الطاولة للسيدات من تحقيق الميدالية الفضية بمسابقة الزوجي عبر اللاعبات ريان العيدان ومريم الحلواجي لتكون الفضية الثانية لسيدات الطاولة بعد الأولى والتي تحققت الاول من امس في مسابقة فرق الشابات.

وفي منافسات القوس والسهم تمكن الثلاثي سلمان الديحاني وانس الشطي وعبدالعزيز الحربي من تحقيق البرونزية (تحت 18 سنة) بمسابقة القوس المحدب أما على الجانب الآخر في الرياضات الالكترونية فقد حقق منتخب الكويت البرونزية للعبة فيفا (EA FC24) عبر اللاعبين عبدالعزيز الحساوي ومحمد الهاجري.

وأخيرا ظهر منتخب الكويت لكرة السلة الثلاثية (3×3) للشابات والذي يمثله كل من جيده العيسى ووداد الزايد ومنار المطيري ولولوة الرشيد بقوة بانطلاقة المسابقة حيث حقق العلامة الكاملة في مباريات الدور الأول وذلك بالفوز في 3 مواجهات متتالية على أن تستكمل المواجهات اعتبارا من الدور نصف نهائي غدا الاحد.