التربية: الانتهاء من خدمة الاستفسار عن مدى استحقاق الموظف للأعمال الممتازة إلكترونيا

أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف متروك المطيري عن الانتهاء من إضافة خدمة خاصة بالاستفسار عن مدى استحقاق الموظف للأعمال الممتازة، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، وذلك عبر موقع وزارة التربية الإلكتروني. وأكد المطيري على أن هذه الخدمة ستكون جاهزة ومتاحة لجميع منتسبي وزارة التربية اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 28 أبريل 2024.

وأوضح المطيري أنه مع قرب صرف الأعمال الممتازة للإداريين لسنة٢٠٢٣ ستتيح هذه الخدمة بيان مدى استحقاق الموظف للمكافأة و توضيح كذلك أسباب عدم استحقاقه لها.