بنك برقان يطلق برنامج التدريب على الاستثمار وإدارة الثروات بالتعاون مع “فيتش ليرنينغ”

أعلن بنك برقان عن إطلاق برنامج مخصّص للتدريب على الاستثمار وإدارة الثروات، وذلك بالتعاون مع فيتش ليرنينغ، الشركة الشهيرة عالمياً في مجال توفير حلول التدريب والتطوير، والتابعة لمؤسسة فيتش العالمية، وذلك تماشياً مع خطته الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية رأسماله البشري.

ويُعدّ البرنامج المكثّف الذي يستضيف البنك فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع، خطوة مهمة تؤكد حرصه على الارتقاء بالمعايير المهنية للعاملين في هذا المجال بالكويت، كما يعزّز الجهود الدؤوبة التي يبذلها لتزويد موظفيه بأحدث المهارات والمعرفة اللازمة لتقديم خدمة متميزة لعملائه في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ فاطمة أحمد، مدير أول بالإنابة قسم التعلّم – وحدة التعلّم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: “إن التزامنا الثابت بتقديم خدمة عملاء فريدة من نوعها مع الاستمرار في الابتكار، يحتّم علينا مواصلة جهودنا لتطوير المهارات الشخصية لموظفينا وتزويدهم بالمعرفة المهنية اللازمة.” وأضافت “إن شراكتنا الأخيرة مع فيتش ليرنينغ امتداداً لبرنامج تطوير الموظفين الحالي والمصمّم لتلبية احتياجاتهم بشكل كامل على المستويين الشخصي والمهني، فمن خلال تسجيل موظفينا الطموحين من مختلف الأقسام في برنامج الاستثمار وإدارة الثروات، سنضمن تحقيق التناغم بينهم من أجل تقديم خدمة مصرفية استثنائية لعملائنا من ذوي الملاءة المالية العالية”، مؤكدة على أهمية تعزيز ثقافة النمو والتطوير في بنك برقان لجذب أفضل الكفاءات، حيث يعتبر البنك رأسماله البشري أساساً لنموه المستمرّ وريادته في القطاع المصرفي.

وستنضم إلى البرنامج التدريبي مجموعتان من الموظفين تتألف كل منهما من 15 موظفاً من مختلف الأقسام، بما فيها الخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الشخصية، والعمليات. وسيتمكن المشاركون في البرنامج المكثّف من اكتساب معرفة واسعة حول إدارة الاستثمار، بما في ذلك بناء المحافظ، وإدارة المخاطر، وتوزيع الأصول، والتحليل المالي، كما يتضمن البرنامج أيضاً مجموعة من المحاضرات التفاعلية ودراسات الحالة وتمارين عملية تضمن المشاركة الفعالة للموظفين.

وعند اجتياز البرنامج بنجاح، سيحصل الموظفون المشاركون على الفرصة للتسجيل في هيئة اسواق المال (CMA)كما أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو تطوير المعرفة الاستثمارية للموظفين بمعايير دولية، لتمكنهم من تقديم أجود أنواع الخدمة لعملاء بنك برقان في مجال الاستثمار وإدارة الثروات، بالإضافة الىحصولهم على شهادة “المقدمة الدولية للأوراق المالية والاستثمار” (IISI)، التي يمنحها المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار في لندن (CISI).

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يحافظ على موقعه القيادي كمكان عمل مفضّل من قبل الشباب في القطاع المصرفي المحلي وذلك بفضل برامجه الموجهة لتنمية قدرات وصقل مهارات موظفيه، بما يضمن مسار نمو تصاعدي لجميع الموظفين باختلاف أقسامهم ومستوياتهم الوظيفية. وتقديراً لتلك الجهود المميزة، فقد تم تتويج البنك خلال عام 2023 بشهادة Great Place to Work® (أفضل بيئة للعمل®)، وتصنيفه من أفضل أماكن العمل في الكويت وآسيا، إضافة إلى تصنيفه بين الشركات الكبرى ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا 2023.