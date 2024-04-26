أمين مجلس التعاون: دول الخليج تسعى دائما لتعزيز اقتصاداتها وفتح أسواق عالمية جديدة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن دول المجلس تسعى دائما لتعزيز اقتصاداتها وفتح أسواق عالمية جديدة من خلال التعاون مع الدول والمنظمات في العالم.

وذكرت الأمانة العامة للمجلس في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء البديوي المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة مارغريت فونغ والمديرة التنفيذية للتجارة والصناعة في هونغ كونغ ماجي وونغ كل على حدة في مدينة هونغ كونغ اليوم الجمعة.

ونقل البيان عن البديوي تأكيده حرص مجلس التعاون وهونغ كونغ على “تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية نظرا لما يملكه الجانبان من قوة وتأثير اقتصادي سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لهما”.

وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاءين التطرق إلى محاور اقتصادية “حيوية” عدة منها “دفع عجلة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وهونغ كونغ وأهمية تعزيز هذه العلاقات لفتح آفاق جديدة في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري”.

وأضاف أنه تم أيضا “تقديم عرض من جانب المديرة التنفيذية للتجارة والصناعة في هونغ كونغ حول مؤشرات التبادل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون وهونغ كونغ والتطرق لفكرة توقيع اتفاقية حرة بين الجانبين”.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه اللقاءات للأمين العام في هونغ كونغ يأتي “ضمن جهود مجلس التعاون لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الخارجية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي بهدف تحقيق المزيد من فرص النمو والازدهار في دول المجلس”.