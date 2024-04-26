تأجيل انطلاق “اسطول الحرية 2” لغزة نتيجة اجراءات فرضها الاحتلال

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أنه تم تأجيل انطلاق (اسطول الحرية 2) المتجه إلى قطاع غزة لعدة أيام بسبب اجراءات الميناء التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت اللجنة في بيان على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي (اكس) أن “الأسطول كان مستعدا للابحار غير أن إجراءات الميناء التي فرضها الكيان الاسرائيلي أجلت انطلاقه” موضحة أن الاحتلال ضغط على جمهورية غينيا بيساو لسحب علمها من السفينة الرئيسية للأسطول وهو أمر يتطلب فحصا إضافيا يؤخر المغادرة التي كانت مقررة اليوم.

وأضافت أن “هذا التأخير لن يزيد على بضعة أيام بشرط عدم وجود تدخل سياسي”.

ويضم الأسطول الذي تشرف عليه هيئة الإغاثة التركية واللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة مجموعة متنوعة من المتطوعين القادمين من أنحاء متفرقة من العالم يشمل أطباء ومفكرين وصحفيين ونشطاء حقوقيين.

وكان من المخطط أن ينطلق الأسطول اليوم الجمعة من ميناء توزلا غربي تركيا بمشاركة متطوعين من منظمات المجتمع المدني يمثلون 12 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وكانت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية أطلقت أسطول الحرية الأول بسفينته الشهيرة (مافي مرمرة/مرمرة الزرقاء) في مايو 2010 الذي هاجمته بحرية الاحتلال وقتلت عشرة مشاركين على متنه ما تسبب بأزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والاحتلال.