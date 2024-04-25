رئيس الأركان يبحث مع نظيره الإماراتي تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين مع رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن عيسى المزروعي سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وقالت رئاسة الاركان في بيان صحفي إن الفريق المزين وصل أبوظبي في زيارة رسمية اليوم الخميس تلبية لدعوة من نظيره الاماراتي يرافقه وفد من كبار الضباط القادة.

وذكر البيان أن مراسم استقبال رسمية أقيمت للفريق المزين والوفد المرافق له لحظة وصولهم الى العاصمة الاماراتية حيث عقد اجتماع بين رئيس الأركان ونظيره الإماراتي بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي الجانبين.