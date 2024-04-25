وزير الخارجية عبدالله اليحيا يستقبل وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني والوفد المرافق

وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

25 أبريل، 2024
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التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف الزياني بمناسبة زيارته والوفد المرافق.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات.

كما تم مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر
كونا
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25 أبريل، 2024
0 39 أقل من دقيقة

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