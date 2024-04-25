6 ميداليات جديدة متنوعة لمنتخبات الكويت المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب

عززت منتخبات الملاكمة وكرة الطاولة وكرة الطائرة رصيد الكويت من الميداليات المتنوعة بتحقيقها 6 ميداليات جديدة (1 ذهبية – 4 فضية – 1 برونزية) وذلك بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات والمستمرة حتى 2 مايو المقبل.

وفي لعبة الملاكمة تألق لاعب منتخب الكويت يعقوب الشاهين وحقق الميدالية الذهبية لوزن 60 كجم فيما حقق الميدالية الفضية كل من سعود فرحان 80 كجم وياسر حسن 71 كجم وعبدالعزيز بو حيمد 67 كجم.

أما في لعبة كرة الطاولة تمكن سيدات الكويت من تحقيق الميدالية الفضية عبر اللاعبات ريان العيدان وخديجة الحلواجي ومريم الحلواجي وجنى العيدان وفاطمة الشمري في المنافسات التي اقيمت على صالة نادي شباب الاهلي في دبي.

وفي لعبة كرة الطائرة اكتفى منتخب الكويت بتحقيق الميدالية البرونزية بعدما هزم امام المنتخب السعودي بنتيجة 3-1 وذلك بصالة نادي النصر في دبي بختام منافسات المسابقة.

ورفعت الكويت رصيدها من الميداليات إلى 63 ميدالية متنوعة بواقع 15 ذهبية و 25 فضية و 23 برونزية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي انطلقت في 16 ابريل الماضي وتستمر حتى 2 مايو المقبل في الامارات.