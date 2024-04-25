وكيل الحرس الوطني: افتتاح مركز للتبرع بالدم تعزيزا المخزون الاستراتيجي لبنك الدم المركزي

أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي أن افتتاح مركز التبرع بالدم في معسكر التحرير اليوم الخميس يأتي تعزيزا للمخزون الاستراتيجي لبنك الدم المركزي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الحرس ووزارة الصحة.

ونقل بيان صحفي للحرس الوطني عن الفريق الرفاعي قوله خلال افتتاحه المركز إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ونائبه الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وتنفيذا لأهداف الوثيقة التوجيهية للحرس الوطني (2025 -حماية وسند) بأهمية دوره المجتمعي وتعزيز المخزون الاستراتيجي لبنك الدم.

وأكد استمرار الحرس الوطني في إسناد بنك الدم المركزي من خلال إطلاق مبادرات التبرع بالدم داخل معسكراته والتي تلقى إقبالا كبيرا من المنتسبين إيمانا منهم بأن (قطرة دم تنقذ حياة) وأن المساعدة في علاج المرضى وإنقاذ الأرواح من خلال رفع رصيد بنك الدم المركزي هدف إنساني يعمل الجميع على تحقيقه.

وأوضح أن مديرية الخدمات الطبية في الحرس الوطني تملك كوادر بشرية على أتم الاستعداد لتقديم الدعم لبنك الدم في أداء مهمته الوطنية مشددا على أهمية تبادل الخبرات من أجل الاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانات في تطبيق هذه المبادرة الطموحة.

من جانبه أشاد الوكيل المساعد في وزارة الصحة لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور عبدالله الفرس بحرص الحرس الوطني على تقديم الدعم والإسناد لوزارة الصحة في تعزيز المخزون الاستراتيجي لبنك الدم.

ولفت الدكتور الفرس إلى أن مركز الحرس الوطني للتبرع بالدم من المراكز المتميزة التي تثبت ريادة الحرس الوطني في مختلف المجالات.

من جهته قال المعاون للإسناد الإداري في الحرس الوطني اللواء مهندس عصام عصام إن مركز التبرع بالدم أقيم بتوجيهات من قيادة الحرس الوطني بالتوسع في إنشاء المشاريع الحيوية التي تعود بالنفع على الحرس الوطني.

وأضاف اللواء عصام أن تلك المشاريع تساهم في قيام الحرس الوطني بدوره الاستراتيجي في الدفاع والأمن وتقديم الدعم والإسناد ويد العون لجهات الدولة المختلفة ومن بينها وزارة الصحة مشيرا إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة لاستقبال المتبرعين من منتسبي الحرس الوطني.