وزارة الصحة

الصحة: المضادات الحيوية متوفرة في مختلف المرافق الصحية

24 أبريل، 2024
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أكدت وزارة الصحة توفر المضادات الحيوية متوفرة في مختلف المرافق الصحية، وبأنواع ومسميات وفئات وجرعات وبدائل متعددة للاستخدامات الكفيلة في مكافحة العدوى بأنواعها، والحفاظ على صحة وحياة المرضى، وفقا للبروتوكولات العلاجية، والمبادئ الطبية.

وأكدت رداً على ما يتم تداوله حول عدم توفر أحد أنواع المضادات الحيوية في أحد أقسام العناية المركزة للأطفال على ضرورة تحري الدقة عند تداول الحالات المرضية التي تُعرض وتُنقل في بعض وسائل الإعلام، دون تثبت ودراية بتفاصيل وملابسات الحدث، ودقة الراوي، والدواعي الفنية في استخدام الخيارات العلاجية الخاصة لكل حالة مرضية، وما قد يؤثر ذلك سلبا على الثقة المتبادلة بين المراجع الكريم، وبين الجهود الطبية الوطنية التي لا تألو جهدًا في الحفاظ على صحة وحياة متلقي الرعاية الصحية، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.

المصدر
وزارة الصحة
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24 أبريل، 2024
0 40 أقل من دقيقة

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