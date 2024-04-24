وزارة النفط: المستجدات البترولية استدعت وضع استراتيجية مرنة للاعلام البترولي

قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الكويتية الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء إن المستجدات والمتغيرات في المجال البترولي استدعت وضع استراتيجية للاعلام البترولي تتسم بالمرونة بغية مواكبة التطورات البترولية المتسارعة.

جاء ذلك خلال عرض قدمته الشيخة تماضر الصباح في فعاليات ملتقى (أساسيات صناعة النفط والغاز) الذي يعقد بمقر منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ويختتم أعماله غدا الخميس.

وأوضحت الشيخة تماضر الصباح أن الإعلام البترولي نوع من وسائل الإعلام التي تهتم بتغطية الأخبار والمعلومات المتعلقة بصناعة النفط والغاز ويشمل ذلك تقارير عن إنتاج النفط والغاز وأسعار البترول والشركات النفطية والتكنولوجيا البترولية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

وبينت أن الإعلام البترولي يهدف إلى توفير معلومات دقيقة وشاملة للجمهور حول هذه الصناعة الحيوية والمساهمة في تعزيز ونشر الثقافة البترولية بين أوساط المجتمع.

وذكرت أن مهام إدارة العلاقات العامة والإعلام تتركز في إصدار المطبوعات والكتب الدورية التي تغطي أنشطة النفط والغاز في الكويت وتطورها والمشاركة في اجتماعات لجنة الإعلام البترولي الخليجية والمؤتمرات والمعارض النفطية المحلية والعالمية ورصد كافة الأخبار والمواضيع وإعداد نشرة يومية ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الرؤية والقيم والأهداف الاستراتيجية لإدارة العلاقات العامة والإعلام البترولي تتركز في تحقيق مستوى عال للأداء والتميز والتحول الرقمي وتوفير بيئة عمل يسودها الولاء والتعاون وروح الفريق الواحد والاستجابة للمتغيرات وتقبل التغير والابتكار والتعامل بانفتاح وعلى أساس الثقة والعدالة والشفافية والمهنية.