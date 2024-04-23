الدوري الإنكليزي: أرسنال يكتسح تشلسي في دربي لندن وينفرد بالصدارة موقتا

انفرد أرسنال بصدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم مؤقتاً بعد اكتساحه ضيفه وجاره تشلسي 5-0 الثلاثاء على ملعب الإمارات في دربي لندن في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين.

وسجّل البلجيكي لياندرو تروسار (4) وبن وايت (52 و70) والألماني كاي هافيرتس (57 و65) الأهداف.

وعزز الـ”مدفعجية” رصيده في الصدارة بـ77 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شريكهم السابق ليفربول الذي يلعب مع مضيفه إيفرتون الأربعاء، وأربعٍ عن مانشستر سيتي حامل اللقب ضيف برايتون الأربعاء في مباراتين مؤجلتين من المرحلة ذاتها، علما أن سيتي له مباراة مؤجلة مع توتنهام سيخوضها في 14 أيار/مايو المقبل.

وأكّد أرسنال تفوّقه على تشلسي بعدما تغلّب عليه للمرة الخامسة في آخر ست مباريات (تعادل في الأخيرة منها 2-2) ضمن جميع المسابقات.

وتكبّد تشلسي الذي خرج بموسمٍ صفريّ خسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام مانشستر سيتي 0-1 في نصف نهائي كأس الاتحاد، وتجمّد رصيده عند 47 نقطة في المركز التاسع.

وهذه أثقل خسارة للـ”بلوز” في جميع المسابقات منذ سقوطه الكبير أمام مانشستر سيتي 0-6 في المرحلة 26 من الدوري في شباط/فبراير 2019، كما أنها أكبر خسارة أمام أرسنال تحديداً، وأكبر خسارة في دربي لندن عموماً أمام جميع الفرق منذ سقوطه أمام كوينز بارك رانجرز (0-6) في 1986 وفقاً لـ”أوبتا” للإحصاءات.

ولم ينتظر أرسنال سوى أربع دقائق لافتتاح التسجيل عبر تروسار الذي سدّد كرة قوية من داخل المنطقة إثر تمريرةٍ من ديكلان رايس (4).

وأفلت تشلسي من اللعب بعشرة لاعبين باكراً حين تدخل مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون بقوة على الياباني تاكيهيرو توميياسو (9).

وحاول رايس أن يضيف الثاني بتصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء لكنها علت المرمى (22).

وكاد المدافع البرازيلي غابريال يمنح التعادل لتشلسي بالخطأ في مرمى فريقه حين حاول إبعاد كرة عرضيةٍ للسنغالي نيكولاس جاكسون ارتطمت بالقائم الأيمن (24).

وتعملق الحارس الصربي ديورديي بيتروفيتش في تصدٍّ مزدوج لكرتين من هافيرتس ثمّ تروسار (27).

وسنحت فرصة خطيرة للإسباني مارك كوكوريلا أمام المرمى لكن تسديدته أُبعدت من الدفاع ووصلت إلى الأرجنتيني إنسو فرنانديس الذي سدّدها قريبة من القائم الأيمن (30).

وأضاع جاكسون الذي أهدر العديد من الفرص في المباراة التي خسرها فريقه أمام سيتي، فرصةً جديدةً حين تابع عرضية من الأوكراني ميخايلو مودريك بيده نحو المرمى (41).

انهيار

لم يكن تشلسي “منافساً خطيراً” حسب ما قاله المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا قبل المباراة، فانهار بشكلٍ كبيرٍ في الشوط الثاني.

وواصل بيتروفيتش تألّقه حين أبعد تسديدةً قويةً لرايس بعد تمريرةٍ من القائد الدولي النروجي مارتن أوديغارد (49)، ثمّ مرة ثانية أمام هافيرتس من زاوية ضيّقة أبعدها إلى ركنية (51).

وتمكّن أرسنال من تسجيل الثاني بعدما نُفّذت ركنية إلى رايس، فسدّد وأُبعدت كرته من الدفاع ووصلته إلى وايت الذي وضعها في المرمى (52).

وأكّد هافيرتس فوز فريقه حين انفرد متجاوزاً المدافع كوكوريلا بعد تمريرةٍ طويلةٍ من أوديغارد (57).

وتابع جاكسون مسلسل إضاعة الفرص حين وصلته كرة مباشرةً أمام الحارس الإسباني دافيد رايا لكنه سددها خارج المرمى (61)، فيما سجّل هافيرتس ثنائيته والهدف الرابع لفريقه حين تلقى عرضية من بوكايو ساكا سدّدها بإتقان إلى الزاوية اليسرى للحارس بيتروفيتش (65).

وحاول المدرب الأرجنتيني لتشلسي ماوريسيو بوكيتينو تعزيز الهجوم برحيم سترلينغ في ظل غياب الهدّاف كول بالمر بسبب المرض، كما الدفاع بإدخال تريفوه تشالوباه (67).

بدوره، أراح أرتيتا لاعبيه تروسار وهافيرتس والغاني توماس بارتي وتوميياسو قبل مواجهةٍ أصعب مع جاره اللندني الاخر توتنهام الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين (72).

وحذا وايت حذو هافيرتس بتسجيله الثنائية عندما ختم المهرجان بتسديدة مخادعة إثر تمريرة من أوديغارد (70).

وكاد البديل البرازيلي غابريال مارتينيلي يضيف السادس بتصويبة قوية مرّت إلى جانب القائم الأيمن (90+1)، ثم أهدر فرصةً أسهل حين انفرد لكن الحارس بيتروفيتش تصدّى لكرته (90+7).