التربية: صرف مكافأة الأعمال الممتازة للإداريين الأسبوع المقبل

أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف متروك المطيري عن الانتهاء من مراجعة كشوفات الأعمال الممتازة للموظفين الإداريين العاملين في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية الستة، بالاضافة إلى قطاع التعليم الخاص والمجلس الأعلى للتعليم، وذلك عن العام الميلادي 2023.

وأكد المطيري في تصريح صحافي أنه تم إرسال الكشوفات التي تضم أسماء المستحقين البالغ عددهم نحو 6300 موظف وموظفة إلى القطاع المالي للبدء في إجراءات صرف مكافأة الأعمال الممتازة لهؤلاء الإداريين، وذلك بعد مراجعتها والتأكد من انطباق الشروط على جميع الموظفين.

وبين المطيري أنه من المتوقع صرف المكافأة خلال الأسبوع المقبل بعد استكمال جميع الاجراءات اللازمة واخذ موافقة الرقابة المالية.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم صرف مكافأة الأعمال الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية العاملين في المدارس بعد انتهاء العام الدراسي الحالي وإدخال التقييم السنوي الخاص بهذه الفئة بالنظم المتكاملة، وإجراء عمليات المراجعة والتدقيق من الإدارات والجهات المختصة.