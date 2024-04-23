“الهلال الأحمر الكويتي”: توجه 26 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء توجيه 26 شاحنة محملة ب 675 طنا من المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة عبر الأراضي الأردنية وذلك ضمن إطار حملة الجمعية في تقديم العون والإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور هلال الساير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه الحملة تهدف إلى دعم الأشقاء في قطاع غزة والتخفيف من وطأة الأزمة هناك مشيرا إلى أن الجمعية لن تتوقف عن دعم الأشقاء في ظل ارتفاع أعداد النازحين والمصابين في القطاع جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وقال الساير إن هذه المساعدات تأتي بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في إطار مساندة الكويت للشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها الكامل لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأوضح أن الجمعية ستواصل الرحلات الإغاثية إلى قطاع غزة سواء عبر الجسر الجوي الإنساني أو من خلال الشاحنات الإغاثية عبر الأردن مضيفا أن هذة القافلة جزء من مساعدات الكويت حكومة وشعبا للشعب الفلسطيتي الشقيق.

ولفت إلى أن الجمعية تنفذ حملات إغاثية مستمرة للأشقاء في قطاع غزة عبر توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل متواصل منذ بدء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأفاد بأن الكويت لن تألو جهدا في تقديم مساعداتها التي تعكس صورة البلاد المشرفة تحت قيادة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

يذكر أن الكويت من أكثر الدول التي قامت بإدخال مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية ومواد غذائية لقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.