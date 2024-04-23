البلدية: غلق محل وتحرير 23 مخالفة بمنطقتي حولي والسالمية

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ والتدخل السريع بحولي بجولة ميدانية للتأكد من المحلات والأسواق بالاشتراطات والنظم المتبعة من قبل البلدية.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظة إبراهيم السبعان بأن الجولات على منطقتي حولي والسالمية قد أسفرت عن غلق محل وتحرير 23 مخالفة تنوعت ما بين عدم اقامة ترخيص اعلان وفتح محل قبل الحصول على ترخيص واستغلال مساحة غير مذكورة في الترخيص بالإضافة الى عرض البضائع خارج المحل.

ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدية تجنبًا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الغلق الاداري.