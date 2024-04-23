مركز صباح الأحمد للموهبة: تأهل فرق الكويت للمنافسة العالمية للروبوتات في دالاس الأمريكية

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تأهل فرق الكويت في المسابقة العالمية للروبوتات في مدينة (دالاس) بولاية تكساس الأمريكية التي ستقام بعد غد حتى الثالث من مايو المقبل بمشاركة 1800 فريق من أنحاء العالم.

وقال المركز في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن فرق الكويت تأهلت لهذه المسابقة العالمية بعد انتهاء مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات التي أقيمت في شهر مارس الماضي.

وأضاف أن الفرق المتأهلة للمسابقة تضم طلبة من جامعة الكويت والجامعة الأمريكية في الشرق الأوسط وفصول الموهبة والإبداع ومدرسة ابن العميد الثانوية والمدرسة العالمية الإنجليزية في الكويت ومدرسة البكالوريا الأمريكية المتوسطة.

وذكر أن المسابقة تعتبر فرصة فريدة لتبادل الخبرات والتعلم من ثقافات وأفكار متنوعة وتساهم في تطوير المهارات العملية والنظرية للطلبة وتعزيز قدراتهم على الابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.

ونقل البيان عن المدير العام للمركز ندا الديحاني قوله إن هذه المشاركة تعتبرخطوة مهمة في رحلة تعزيز مكانة الكويت في مجال الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي.

وأكد الديحاني أن الاستعدادات والتدريبات للمسابقة جرت على قدم وساق في جامعة الكويت إذ يخضع الطلبة لبرامج تدريب مكثفة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمدربين في قسم علوم الحاسوب لصقل مهارات الطلاب وتحضيرهم بالشكل الأمثل للمنافسة الدولية.

من جانبها قالت عضو هيئة التدريس في قسم علوم الحاسوب بجامعة الكويت رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة الدكتورة نورة الجري وفق البيان إن المشاركة في هذه المنافسة الدولية ليست فقط لعرض مهارات الطلبة إنما هي تمثل خطوة مهمة لتكون الكويت مركزا للابتكار والتميز في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وأعربت الجري عن امتنانها للتعاون المثمر مع وزارة التربية ممثلة بالتوجيه الفني للحاسوب وشراكتنا الاستراتيجية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وشركة الاتصالات المتنقلة زين الكويت اللذين لعبا دورا محوريا في دعم الطلبة للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التنافس الدولي.

من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة (زين) الكويت وليد الخشتي عن الفخر بالطلبة الذين سيمثلون الكويت في المسابقة الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا أن وصولهم إلى هذا المحفل العالمي خير دليل على أن الكويت ولادة للطاقات المبدعة.

وأضاف الخشتي أن المشاركين قادرون على التنافس مع أقرانهم إذ ستنمي هذه المشاركة شغفهم بالتكنولوجيا مما يسهم في رسم مسارهم الوظيفي مستقبلا وتهيئتهم للدخول في مجالات STEM التي أصبحت من أولويات ومتطلبات أسواق العمل الحديثة مشيرا إلى أن هذه الخطوة هي نتاج للتعاون المباشر والفعال بين مؤسسات القطاعين لتأهيل أجيال مبتكرة في الكويت.

يذكر ان مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات التي أقيمت في مارس الماضي كانت تحت إشراف وتنظيم قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم جامعة الكويت بالتعاون التربية ممثلة بالتوجيه الفني للحاسوب وبالشراكة الاستراتيجية مع مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع وشركة الاتصالات المتنقلة زين الكويت.

وشارك في المسابقة 32 فريقا تضمنت 170 طالبا من 11 مدرسة ثانوية 13 مدرسة متوسطة 6 جامعات شملت كلا من المؤسسات العامة والخاصة وشارك في تنظيمها نحو 40 متطوعا ولجنة تحكيم مكونة من 8 حكام من جامعة الكويت وكلية الكويت التقنية ومختصين من القطاع الخاص.