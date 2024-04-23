نادي الألعاب الشتوية: أزرق الشباب استعد جيدا لبطولة كأس آسيا لهوكي الجليد في أوزبكستان

أكد رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي أن منتخب الكويت لهوكي الجليد للشباب استعد جيدا لخوض غمار بطولة كأس آسيا للعبة (تحت 18 سنة) التي تنطلق في أوزبكستان اليوم الثلاثاء بمشاركة 10 منتخبات وتستمر حتى 30 أبريل الجاري.

وقال العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن منتخبنا سيلعب في هذه البطولة القوية بالمجموعة الأولى التي تضمه ومنتخبات أوزبكستان البلد المضيف وتايلاند وإيران وماليزيا فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات ومنغوليا وإندونيسيا ومكاو والهند.

وأوضح أن (أزرق الشباب) سيبدأ مشواره في البطولة بلقاء قوي مع منتخب تايلاند ثم يلعب مع منتخب ماليزيا تليها مباراة مع المنتخب الإيراني قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بلقاء صاحب الأرض منتخب أوزبكستان على أن تقام بعد ذلك الأدوار النهائية.

وذكر أن إشراك لاعبي الكويت وهم من صغار السن في هذه البطولة الأكبر في القارة من شأنه إكسابهم خبرات مهمة في المنافسات الدولية وباعتبارهم مستقبل اللعبة في الكويت لاسيما أن هذا المنتخب الشاب يضم عددا من اللاعبين أعمارهم 15 و16 سنة وهم بحاجة للصقل والتطور من خلال المباريات الدولية.

وبين العجمي أن لعبة الهوكي على الجليد الكويتية تشهد تطورا مطردا في السنوات الآخيرة بدليل تحقيق المنتخبات الكويتية للرجال والسيدات العديد من الإنجازات كان آخرها فوز منتخب الكويت الأول بوصافة بطولة كأس العالم للعبة للمستوى الرابع قبل أيام في الكويت متمنيا تحقيق شبابنا نتائج طيبة في هذه البطولة.