“التجارة” تطلق 6 خدمات جديدة لتأسيس الشركات عبر سهل بزنس لتعزيز بيئة الأعمال

أطلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ست خدمات إلكترونية جديدة تخص طلبات تأسيس الشركات عبر تطبيق (سهل بزنس) لأصحاب الأعمال “سعيا لتعزيز بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستخدمين المستفيدين من خدمات (التطبيق)”.

وقال المتحدث باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) يوسف كاظم في تصريح صحفي اليوم الإثنين إن الإضافات الجديدة جاءت بتوجيهات ومتابعة من قبل وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان حرصا على تفعيل خدمات جديدة للوزارة تخص المبادرين وأصحاب الأعمال عبر (سهل بزنس) علاوة على تطوير خدماتها.

وأفاد بأن الخدمات التي تم إدراجها ضمن خانة مركز الكويت للأعمال بقائمة (خدمات) داخل التطبيق تضمنت طلبات تأسيس شركات أشخاص (هادفة للربح – غير هادفة للربح – مهنية – قابضة).

وأضاف أن الطلبات تشمل أيضا تأسيس (شركة حرة متناهية الصغر – هادفة للربح) و(شركة نادي رياضي – هادفة للربح).

ولفت إلى إمكانية البدء في إجراءات تأسيس هذه الشركات مباشرة عبر التطبيق اعتبارا من اليوم.