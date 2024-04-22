“الشؤون” تفعل خدمة الاستعلام عن بيانات المساهمين بالجمعيات التعاونية على تطبيق “سهل”

“الشؤون” تفعل خدمة الاستعلام عن بيانات المساهمين بالجمعيات التعاونية على تطبيق “سهل”

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي اليوم الاثنين تفعيل إضافة جديدة ضمن خدمات الوزارة في التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) للاستعلام عن بيانات المساهمين بالجمعيات التعاونية.

وأوضح العنزي في تصريح صحفي أن الإضافة الجديدة تتمثل في تفعيل الاستعلام عن رقم المساهم بالجمعيات التعاونية وعن مدى حقه بالتصويت في الجمعية العمومية والانتخابات وذلك عبر الاطلاع على هذه المعلومات مباشرة عبر قائمة بيانات داخل تطبيق (سهل).

وأضاف أن اجمالي أعداد المساهمين في الجمعيات التعاونية يبلغ 513319 مساهما بواقع 288716 من الذكور و224603 من الاناث موزعين على 77 جمعية تعاونية استهلاكية وانتاجية وحرفية ونوعية.

وبين أن تفعيل هذه الخدمة يأتي ضمن استراتيجية وزارة الشؤون وحرصها على دعم عملية التحول الرقمي وتقديم أفضل الخدمات للجمهور بجودة عالية والتسهيل على المواطنين.