المؤسسة العامة للرعاية السكنية

السكنية: ماضون في إجراءات تخصيص قسائم في تيماء والصليبية لأصحاب الطلبات لسنة 2002 وما قبل

22 أبريل، 2024
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أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ماضية في إجراءات الإعلان عن تخصيص قسائم في منطقتي تيماء والصليبية لأصحاب الطلبات الإسكانية القائمة لسنة 2002 وما قبل.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم الاثنين إنها ستعلن عن مواعيد التخصيص في التاسع عشر من شهر مايو 2024.

وأضافت أن العمل جار للحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات العلاقة لاعتماد مخططات المنطقتين المذكورتين إضافة إلى استكمال الدراسات الفنية وأعمال التخطيط والتصميم للطرق وشبكات البنية التحتية.

وتوقعت المؤسسة الانتهاء من المخطط التنظيمي للمنطقتين خلال شهر يونيو المقبل فيما ستعلن تفاصيل المخططات والخدمات العامة بعدها.

المصدر
كونا
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22 أبريل، 2024
0 33 أقل من دقيقة

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