التربية تعتمد مواعيد امتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية لصفوف الثانوية للعام الدراسي 2024/2023م

اعتمدت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع مواعيد امتحانات نهاية الفترة الدراسية الثانية للصف العاشر، إضافة إلى الصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي للعام الدراسي 2024/2023م، والتي ستبدأ من تاريخ 15 مايو 2024 وحتى 27 مايو 2024.

كما اعتمدت المطوع مواعيد اختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتي ستبدأ من تاريخ 29 مايو 2024 وحتى 10 يونيو 2024، كذلك امتحانات التعليم الديني والتي ستبدأ بتاريخ 22 مايو 2024 حتى 10 يونيو 2024م.

وذكرت المطوع أنه بناء على قرار مجلس التوجيهات العامة، تم إضافة (15) دقيقة على زمن الامتحانات لكل مجال دراسي لمنح الطلبة وقت لقراءة التعليمات والتأكد من عدد الأوراق، كما تم إضافة مدة (30) دقيقة لطلبة صعوبات التعلم لجميع المواد.

ومن المقرر أن يعقد امتحان مادة القرآن الكريم (لطلبة المنازل) للصف العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي، يوم الثلاثاء الموافق 14مايو 2024 من الساعة 8 صباحا وحتى الـ 9:15 صباحا، وامتحان مادة الدستور وحقوق الانسان (لطلبة المنازل) لطلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 من الساعة 8 صباحا وحتى الـ 9:15 صباحا.

أما امتحان مادة القرآن الكريم (لطلبة المنازل) للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي سيكون في يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 من الساعة 8 صباحا وحتى الـ 9:15 صباحا.