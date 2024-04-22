من حملة البلدية

البلدية: حملات ازالة التعديات على املاك الدولة مستمرة

22 أبريل، 2024
0 38 أقل من دقيقة

تواصل فرق اقسام ازالة المخالفات في بلدية الكويت حملاتها الميدانية لإزالة تعديات املاك الدولة، حيث نفذ الفريق الرقابي بمحافظة الاحمدي بإزالة 28 محمية مقامة على أملاك الدولة عبارة عن حواجز واسلاك سوق اعلاف عشوائية في منطقة البر الجنوبي شملت منطقة مزارع الوفرة طريق 600.

وصرح رئيس قسم إزالة المخالفات لمحافظة بلدية الاحمدي المهندس ماجد المطيري ” بناءا على توجيهات المدير العام المهندس سعود الدبوس بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة المقامة بدون ترخيص وسوف تستمر حملة الإزالة على جميع المخالفات وكذلك توجيه الإنذارات مع مدة محددة قبل الازالة .

حرصت بلدية الكويت على جميع الفرق الميدانية في جميع المحافظات الالتزام بالقوانين ونظم وعدم التهاون على أي مخالفات وتعديات انذارهم قبل الازالة .

المصدر
بلدية الكويت
الوسوم
22 أبريل، 2024
0 38 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد

22 أبريل، 2024

السكنية: ماضون في إجراءات تخصيص قسائم في تيماء والصليبية لأصحاب الطلبات لسنة 2002 وما قبل

22 أبريل، 2024

وفد من الحركة التقدمية الكويتية يسلّم النائبين حيات والعصفور وثيقة “قائمة الأولويات” المقترحة من الحركة

22 أبريل، 2024

التجارة: غلق 6 محال تجارية بالأمر المباشر في الجهراء

22 أبريل، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى