البلدية: حملات ازالة التعديات على املاك الدولة مستمرة

تواصل فرق اقسام ازالة المخالفات في بلدية الكويت حملاتها الميدانية لإزالة تعديات املاك الدولة، حيث نفذ الفريق الرقابي بمحافظة الاحمدي بإزالة 28 محمية مقامة على أملاك الدولة عبارة عن حواجز واسلاك سوق اعلاف عشوائية في منطقة البر الجنوبي شملت منطقة مزارع الوفرة طريق 600.

وصرح رئيس قسم إزالة المخالفات لمحافظة بلدية الاحمدي المهندس ماجد المطيري ” بناءا على توجيهات المدير العام المهندس سعود الدبوس بإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة المقامة بدون ترخيص وسوف تستمر حملة الإزالة على جميع المخالفات وكذلك توجيه الإنذارات مع مدة محددة قبل الازالة .

حرصت بلدية الكويت على جميع الفرق الميدانية في جميع المحافظات الالتزام بالقوانين ونظم وعدم التهاون على أي مخالفات وتعديات انذارهم قبل الازالة .