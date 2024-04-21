تيسلا تخفض أسعار سياراتها في الولايات المتحدة والصين وأوروبا

خفضت شركة تيسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية أسعار سياراتها من طراز 3 وطراز واي في الصين، وذلك بعد خفض أسعار السيارات من طرازات واي وإكس وإس في الولايات المتحدة، وفق موقعها على الإنترنت.

وأظهر الموقع أن السعر المبدئي للطراز 3 المتجدد قد انخفض إلى 232 ألف يوان (50 ألفا و966 دولارا) من نحو 246 ألف يوان (54 ألفا و43 دولارا) سابقا.

ويُباع الطراز واي الآن بسعر يبدأ من 249 ألفا و900 يوان (54 ألفا و922 دولارا) انخفاضا من السعر السابق البالغ 263 ألفا و900 يوان (57 ألفا و999 دولارا).

الولايات المتحدة

وكانت الشركة أعلنت أيضا عن خفض أسعارها في الولايات المتحدة، حيث يبلغ سعر أرخص نسخة من “موديل واي” حالياً 42990 دولاراً، مما يعيد السعر المبدئي للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات إلى أدنى مستوى له على الإطلاق.

وقلصت “تسلا ” أيضاً سعر الإصدارين الآخرين الأعلى سعراً من “موديل واي” 2000 دولار، وخفضت سعر “موديل إكس” إلى أدنى مستوياته حتى الآن، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ.

أوروبا

في سياق متصل، قال متحدث باسم شركة تيسلا إن الشركة ستخفض أسعار بعض طُرُز سياراتها في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي ألمانيا، خفضت شركة تصنيع السيارات سعر سيارتها (موديل 3) التي تعمل بالدفع الخلفي إلى 40990 يورو (43670 دولارا) من 42990 يورو، وهو سعر السيارة منذ فبراير/ شباط.

ويأتي خفض تسلا لأسعار سيارتها في ظل بعض الضغوط التي تواجهها الشركة في ظل المنافسة الكبيرة مع الصين، وتراجع سهم الشركة بأكثر من 40 بالمئة منذ بداية العام بسبب القلق من تراجع المبيعات.